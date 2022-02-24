Футболист в своем Инстаграм опубликовал пост: "Нет войне в Украине! Мы вместе! Мы выстоим! Сохраняйте спокойствие. Насколько это возможно. Верю, что все будет хорошо".

"Я – Украинец": Ракицкий отреагировал на нападение России на Украину

Интересно, что буквально сутки назад Степаненко убеждал блоггера Дмитрия Поворознюка, что в сообщениях в соцсетях нет смысла. Вообще называл подобные действия популизмом.

Утром 24 февраля российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины и попытки прорвать государственную границу. Фактически Россия при поддержке Беларуси начала открытую войну без объявления. ВСУ были готовы к бою с оккупантами.

Россия напала на Украину: реакция украинских футболистов и западного мира (LIVE)