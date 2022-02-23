"Характер не в постах": Степаненко пояснив журналісту, чому не висловився щодо російської агресії
Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко посперечався з блогером та журналістом Димтром Поворознюком щодо необхідності публічних заяв з боку футбольних персон стосовно російської агресії.
Футбольний блогер та журналіст Дмитро Поворознюк у своєму Instagram висловив невдоволення відсутністю публічних заяв з боку деяких українських спортсменів. Також він запропонував флешмоб – відписатись у соцмережах від тих, хто так і не висловився публічно, що зачепило Тараса Степаненка.
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"Діма, не займайся популізмом! Характер не в постах. Від посту в інтернеті, ніхто особливо сильнішим не стане. Якщо ти згадуєш хлопців, які зараз за кордоном, немає питань, але не треба дорікати всім, що хтось публікацію не виставив", – написав опорний хавбек Шахтаря у коментарях до допису.
Нагадаємо, у поточному сезоні Тарас провів за "гірників" 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу. Загалом, Степаненко виступає за Шахтар з 2010 року.
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