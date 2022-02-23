Футбольний блогер та журналіст Дмитро Поворознюк у своєму Instagram висловив невдоволення відсутністю публічних заяв з боку деяких українських спортсменів. Також він запропонував флешмоб – відписатись у соцмережах від тих, хто так і не висловився публічно, що зачепило Тараса Степаненка.

Зінченко: Моя країна належить українцям і ніхто ніколи не зможе її привласнити

"Діма, не займайся популізмом! Характер не в постах. Від посту в інтернеті, ніхто особливо сильнішим не стане. Якщо ти згадуєш хлопців, які зараз за кордоном, немає питань, але не треба дорікати всім, що хтось публікацію не виставив", – написав опорний хавбек Шахтаря у коментарях до допису.

Нагадаємо, у поточному сезоні Тарас провів за "гірників" 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу. Загалом, Степаненко виступає за Шахтар з 2010 року.

"Родичі з Камеруну хвилюються і телефонують щоденно": легіонери нашого футболу – про напад Росії і свою любов до України