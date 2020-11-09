Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко став найкращим гравцем туру. "Гірники" зуміли здолати Динамо з рахунком 3:0 у центральному поєдинку, а хавбек отримав одну з найвищих оцінок від статистичного ресурсу InStat.

Динамо повторило власний антирекорд у матчах з Шахтарем

Як інформує офіційний сайт УПЛ, лідер донеччан у голосуванні за гравця туру випередив нападників Данила Сікана (Маріуполь) та Беніто (Олімпік).

Зауважимо, попри перемогу над Динамо, Шахтар йде другим, відстаючи від підопічних Луческу лише на один пункт.

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