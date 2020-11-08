Одне із найскладніших випробувань Луческу за перші місяці в Києві. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 17:00. Динамо залишилося без 15 гравців основного складу: троє зазнали серйозних травм, ще 12 підхопили COVID-19. Команда Луческу очолює УПЛ, пройшовши 8 турів без поразок. Підопічні Каштру відстали на 4 бали, але теж досі нікому не програвали у чемпіонаті.

Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Цікаві перші хвилини. Марлос протягнув м'яч, але наступив на нього у вирішальний момент, коли міг пробивати. Мораєс віддав за спини захисникам – Попов відіграв позицію в Тете, який вже виходив на побачення з Нещеретом. Циганков знайшов вільну зону в межах штрафного, а ось з двома поспіль передачами не вийшло, "гірники" відіграли дуже уважно. Обрізка Попова, Тете накрутив двох опорників і віддав. Денис виправився, встигнувши підкоригувати удар Мораєса так, щоб Нерещет зручно його парирував. Забарний перехитрив кількох опонентів і віддав уперед. Циганков розігнав, Вербіч кинув Буяльського у штрафний, однак Віталію прицільний удар з гострого кута не дався.

Динамо – Шахтар – відео голів та вилучення

Тете жорстко наступив на ногу Попову. Перша жовта в матчі від Катерини Монзуль. Андрієвський лише руками зупинив швидкісний слалом Марлоса, і за картками також стала нічия. Корнієнко метрів з 35 майстерно виконував стандарт – Нещерет згадав постріл Мессі і знову ефектно потягнув. Жерсон встигає непогано відкриватися в атаці і відпрацьовувати у підкатах біля воріт Динамо. Перший кутовий для господарів лише на 32 хвилині – Мораєс вибиває на другий корнер. Буяльський розіграв з Циганковим і віддав назад під удар Сидорчуку – повторення кубкового шедевру не трапилося.

А ось і результативна помилка 18-річного Нещерета, героя Барселони. Шабанов не накрив навіс з лівого флангу, Забарний традиційно безпорадний на другому поверсі, воротар пролітає на виході, і Мораєс забиває вже у порожні ворота. Попов дальнім пасом на Циганкова, Віктор головою на Буяльського – перший влучний удар Динамо на 36-й, але з гострого кута Трубін не дав себе прошити, надійно прикриваючи ближній. Марлос жорстко проти Вербіча, в обох тепер по жовтій.

Сидорчук грубо скосив Корнієнка, тепер обоє опорників Луческу на картці. Монзуль пішла переглянути повтори, чи цей дотик ноги суперника шипами – бува, не червона. Рефері скасувала своє перше рішення про "гірчичник". Пряме вилучення під завісу першого тайму, який ідеально склався для Шахтаря. Мораєс – безумовно, найкращий на полі. Головна суддя ухвалює рішення, яке точно не обійдеться без скандалу. Дуже протестували динамівці, але формальний привід вилучити був. Водночас той же Тете шипами ставав на ногу Попову, а там тільки жовта була. Класичне без контроверсій обходиться рідко.

Дуже багато грубощів на полі після перерви. Маркос Антоніо з розмаху ззаду по ногах Андрієвського – тільки жовта. Буяльський відмахувався від Мораєса. тут теж епізод на межі фолу. Корнієнко не зумів продовжити гру, Сіпріано вийшов. Той фол Сидорчука так позначився? Вербіч теж шкутильгає, виходить Де Пена. Соломон швидко замінив Тайсона. Антоніо ефектно пробивав після проходу Додо – Нещерет знову красиво літає за м'ячем. Степаненко подвоїв перевагу на 66 хвилині. Тарас сам же почав атаку непоганим пасом у вільну зону, потім отримав від Соломона у відповідь. Маркос, який теж встиг взяти участь у підіграванні, випадково підставив п'яту, Нещерет не витягнув.

Жерсон також отримав травму. Русин вийшов, а Патрік довів рахунок до розгромного. Гол імені джокерів Каштру. Соломон і Коваленко протягнули, Попов вибив снаряд разом з ногами Віктора, Патрік підхопив і без перешкод бахнув у дев'ятку. Переписали друге взяття воріт на Антоніо, але Степаненку гольова. Цікаво, що 3 голи зробили/забили ті, хто не потрапив у стартовий склад на матч проти Борусії в Лізі чемпіонів. Луческу по грі зазнає першої поразки на внутрішній арені після приходу в Динамо, хоча відзначаємо, що все пішло проти киян сьогодні.

Спалах коронавірусу, через який команда залишилася без можливості ротації і лави запасних, подарунок від Нещерета, вилучення капітана Сидорчука ще до перерви, гол з рикошетом. Каштру змиває пляму від 0:6 в ідеальний момент, скорочуючи відрив від лідера до 1 очка.