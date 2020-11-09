Динамо вчора, 8 листопада, програло Шахтарю з рахунком 3:0 в 9-му турі Прем'єр-ліги. Ця поразка стала першою для Мірчі Луческу в рамках УПЛ та повторила окремі антирекорди "біло-синіх".

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Востаннє київська команда поступалась Шахтарю з різницею у три м'ячі ще у чемпіонському сезоні 2015/16. Тоді динамівці, тренером яких був Сергій Ребров, двічі під час однієї кампанії програли "гірникам" з рахунком 3:0. А в 1/16 Кубка України 2012 року Шахтар розгромив Динамо з рахунком 4:1 на Донбас Арені.

Зауважимо, після 9-ти турів УПЛ кияни лідирують з 20 пунктами. Донеччани йдуть другими, маючи на одне очко менше.

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