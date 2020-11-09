Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко стал лучшим игроком тура. "Горняки" сумели преодолеть Динамо со счетом 3:0 в центральном поединке, а хавбек получил одну из самых высоких оценок от статистического ресурса InStat.

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Как информирует официальный сайт УПЛ, лидер дончан в голосовании за игрока тура опередил нападающих Даниила Сикана (Мариуполь) и Бенито (Олимпик).

Заметим, несмотря на победу над Динамо, Шахтер идет вторым, отставая от подопечных Луческу только на один пункт.

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