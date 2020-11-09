Додо став найкориснішим гравцем Класичного, інформує Tribuna з посиланням на InStat Index.

Шабанов розкрив поведінку Сидорчука в роздягальні Динамо після вилучення

21-річний бразилець у матчі відзначився гольовим пасом, віддав 74 передачі (96% точних) та взяв участь в 16 єдиноборствах, з яких виграв 63%. Загалом захисник набрав 335 балів, що стало найкращим результатом серед обох команд.

У топ-3 також потрапили Тарас Степаненко (325) та Давид Хочолава (304). Найкращим серед динамівців та сьомим загалом став Денис Попов – 286 очок.

Найменш ефективним у складі обох грандів став Руслан Нещерет (200 балів), на рахунку якого 3 пропущені м'ячі, 31 передача та 1 програне єдиноборство.

Зауважимо, Шахтар розгромив Динамо 3:0 та скоротив відставання до 1 пункта – "біло-сині" все ще лідирують в УПЛ.

"Ви серйозно вважаєте, що Луческу ниє?": Динамо програло саме собі, а український футбол деградує – реакція на Класичне