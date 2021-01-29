"На першому зборі відпрацювали за планом, не рахуючи скасування зустрічі з Марібором. Тренувалися у дворазовому режимі. На другому зборі також будуть матчі, думаю, тренерський штаб дасть більше ігрового часу. Тому більше готуємося безпосередньо до ігрового збору.

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Гол у ворота Сілекса? Тут цікавий випадок. Ми напередодні залишилися після тренування побити по воротах: удари йшли, але голкіпери добре відпрацьовували, не давали забити. А тут наших воротарів не було – і вийшло!

Раніше я намагався бити на повну силу, вкластися, і у мене ніколи не виходило – м'яч йшов не туди: то вище, то низом. Потім почав дивитися, як діють колишні футболісти, у яких добре поставлений удар, і зрозумів, що вони не б'ють на повну силу. Потрібно правильно підійти до м'яча і добре по ньому влучити, а далі вже чиста фізика. Почав так бити – краще стало виходити. Так і тренуюся", – зізнався Степаненко прес-службі Шахтаря.

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