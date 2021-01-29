"На первом сборе отработали по плану, кроме отмененной встречи с Марибором. Тренировались в двухразовом режиме. На втором сборе также будут матчи, думаю, тренерский штаб даст больше игрового времени. Поэтому больше готовимся непосредственно к игровому сбору.

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Гол в ворота Силекса? Тут интересный случай. Мы накануне остались после тренировки побить по воротам: удары шли, но голкиперы хорошо отрабатывали, не давали забить. А тут наших вратарей не было – и получилось!

Раньше я пытался бить в полную силу, приложиться, и у меня никогда не получалось – мяч шел не туда: то выше, то низом. Потом начал смотреть, как действуют бывшие футболисты, у которых хорошо поставленный удар, и понял, что они не бьют в полную силу. Нужно правильно подойти к мячу и хорошо по нему попасть, а дальше уже чистая физика. Начал так бить – лучше стало получаться. Так и тренируюсь", – признался Степаненко пресс-службе Шахтера.

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