Товариський матч

Шахтар – Сілекс – 4:1

Голи: Алан Патрік, 55, Корнієнко, 62, Степаненко, 68, Додо, 90+1 – Тантуровскі, 42

Матч Шахтар – Сілекс стартував о 10:00 за київським часом. Це остання контрольна гра для команди Луїша Каштру на першому турецькому зборі. У матч з Лудогорцем була зафіксована нічия 2:2, а поєдинок проти Марібора був скасований через виявлені випадки COVID-19 у таборі словенців.

Шахтар втратив перемогу над Лудогорцем, пропустивши двічі за три хвилини – Коноплянка забив, головна проблема залишилася

Шахтар (1 тайм): Пятов – Болбат, Вітао, Хочолава, Матвієнко – Майкон – Мудрик, Маркос Антоніо, Марлос, Соломон – Мораєс.

Шахтар (2 тайм): Трубін – Додо, Кривцов, Бондар, Корнієнко – Степаненко, Алан Патрік – Фернандо, Судаков, Тете – Дентінью.

Сілекс: Божіновскі – Тімовскі, Драшковіч, Благоєвіч, Карческі – Манасієвскі, Серафімовскі – Івановскі, Мустафов, Тантуровскі – Джорджевіч.

Луїш Каштру зробив кілька змін у порівнянні з матчем проти Лудогорця. З перших хвилин вийшли Болбат, Маркос Антоніо, Марлос, Михайло Мудрик та Жуніор Мораєс.

Перший момент у грі під доволі сильним дощем створили саме балканці, але удар Джорджевіча головою після кутового був невлучним. Шахтар у своєму звичному стилі контролював м'яч, але без особливої гостроти біля воріт Сілекса. Лише на 10-й хвилині Шахтар розіграв першу хорошу атаку – Мудрик у штрафному знайшов Марлоса, той скидав п'ятою під удар, але першим на м'ячі був захисник. "Гірники" остаточно прибрали контроль над грою – Соломон знайшов Майкона, який пробив вище.

Знову Марлос зіграв нестандартно. Хавбек збірної України міг бити сам, але дотепно відкинув на Маркоса Антоніо. М'яч після удару бразильця влучив у сітку із зовнішнього боку. Соломон спробував щастя обвідним ударом у дальній кут – теж трохи неточно. Буквально через хвилину ізраїльтянин вийшов майже віч-на-віч із голкіпером, проте Драшковіч наздогнав Соломона і заблокував його удар! Гол назрівав – бракувало лише завершального удару.

Мудрик класно увірвався у штрафний майданчик, пройшовши двох суперників, але впав після контакту з третім. Немає пенальті. Сілекс остаточно притиснувся до власних воріт, а от Андрій Пятов відверто нудьгував у своєму воротарському майданчику. Як же не щастить Соломону – вінгер навісив у штрафний, а м'яч, нікого не зачепивши, влучив у стійку. Наприкінці першого тайму Сілекс чи не вперше вийшов у позиційну атаку, проте Пятов без проблем забрав круглого після подачі з правого флангу. Мудрик у відповідь завдав удару з меж штрафного – дуже неточно.

І все ж на 42-й хвилині рахунок відкрив Сілекс. Не дивно, що в таких умовах успіх македонцям приніс стандарт. Подача з кутового, відмінний пас п'ятою Благоєвіча поміж ніг Мораєса, а Тантуровскі переправив м'яч у порожні ворота. 0:1 – абсолютно не по грі, але хто винен Шахтарю, який розтринькав чимало моментів? Ще в першому таймі Соломон міг зрівняти, але не влучив у ближній. Останнім моментом до перерви став удар Мораєса – м'яч влучив у стійку. Маса нагод біля воріт Сілекса, але нульова реалізація – точність підводила гравців Шахтаря, голкіпер майже не вступав у гру. Натомість балканці показали майстер-клас, реалізувавши свій чи не єдиний гострий шанс.

На другий тайм Луїш Каштру повністю змінив склад. Дощ не вщухав – навпаки, злива стала ще сильнішою, а до неї ще й додався шквальний вітер. Перший момент по перерві за Шахтарем – Фернандо підстеріг невдалий підкат від суперника і пробив з лінії штрафного, проте знову невлучно. Сілекс непогано огризнувся, але Трубін парирував удар Джорджевіча в дальній кут.

Шахтар відігрався на 55-й хвилині, при цьому не обійшлося без посмішки фортуни. Алан Патрік пробив зі штрафного, але м'яч зрикошетив, імовірно, від руки захисника та влетів у сітку майже по центру воріт. Божіновскі явно не очікував такого – 1:1.

Підопічні Каштру пішли розвивати успіх. Корнієнко вривався лівим флангом у штрафний – голкіпер був першим на м'ячі. Жорстко зіграли проти Дентінью, якому знадобилася допомога медиків. Як виявилося, цей стандарт став результативним. Віктор Корнієнко фантастичним ударом метрів з 27-ми вразив ліву від кіпера дев'ятку. Розкішний гол від молодого захисника!

За кілька хвилин Сілекс отримав і третій м'яч. Тарас Степаненко без роздумів пробив з-за меж штрафного. М'яч від поперечини влетів у сітку. Ще один шедевр від "гірників"! Таке враження, що все, що не залетіло в першому таймі, зайшло у другому.

Сілекс після цього був відверто деморалізованим. Шахтар міг забивати ще, але поперечина та голкіпер рятували македонську команду від розгрому. Щоправда, свій шанс мали і балканці, проте м'яч пролетів поруч зі стійкою. Але команда Каштру все ж забила четвертий – вже на останніх секундах відзначився Додо.

У підсумку, 4:1 – Шахтар здобув дебютну перемогу на зборі, завершивши перший етап підготовки до весняної частини сезону. Вже сьогодні українська команда повернеться до Києва та отримає кілька вихідних, після чого вирушить на другий збір.

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