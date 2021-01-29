Шахтар вилетів у Туреччину на другий збір – повернення великої зірки "гірників"
Донецький Шахтар готовий розпочати другий етап підготовки до відновлення сезону. Команда вже покинула територію України.
Вже сьогодні, 29 січня, підопічні Луїша Каштру розпочнуть другий тренувальний збір, який також пройде у Туреччині. Шахтар буде базуватися в тому ж готелі Regnum Carya у Белеку.
Шахтар визначився з усіма суперниками на другому тренувальному зборі
Головною новиною з табору "гірників" є повернення Ісмаїлі. Бразилець пропустив перший етап підготовки, але на другий збір полетів уже разом із командою. Захисник залишався поза грою через пошкодження, яке отримав у червні минулого року.
Нагадаємо, впродовж першого тренувального збору донеччани провели три спаринги. Два з них Шахтар звів до нічиїх (з Лехом та Лудогорцем), а також обіграв Сілекс. Запланована зустріч з Марібором не відбулася через спалах коронавірусу в словенській команді.
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