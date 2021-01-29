Донецький Шахтар готовий розпочати другий етап підготовки до відновлення сезону. Команда вже покинула територію України.

Вже сьогодні, 29 січня, підопічні Луїша Каштру розпочнуть другий тренувальний збір, який також пройде у Туреччині. Шахтар буде базуватися в тому ж готелі Regnum Carya у Белеку.

Шахтар визначився з усіма суперниками на другому тренувальному зборі

Головною новиною з табору "гірників" є повернення Ісмаїлі. Бразилець пропустив перший етап підготовки, але на другий збір полетів уже разом із командою. Захисник залишався поза грою через пошкодження, яке отримав у червні минулого року.

Нагадаємо, впродовж першого тренувального збору донеччани провели три спаринги. Два з них Шахтар звів до нічиїх (з Лехом та Лудогорцем), а також обіграв Сілекс. Запланована зустріч з Марібором не відбулася через спалах коронавірусу в словенській команді.

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