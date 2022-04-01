"Цінності, сто відсотків, змінилися. За свої 32 роки я ніколи не міг уявити, що буде така війна. Вона розпочалася у 2014 році, а зараз йдуть такі бойові дії, в яких бере участь вся Україна та страждають усі люди по всій країні.

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Я, як і вся Україна, почув вибухи о 5:00. Моя дружина сказала, що розпочалась війна. Я не одразу повірив, думав, що поряд трапилась аварія.

Вперше ми пережили цю ситуацію у 2014 році, коли покинули свій дім. Планували залишатися жити у Донецьку після завершення кар’єри. Збудували будинок, в який потім прилетів снаряд. Це було у квітні 2015 року. Щороку думали, що все налагодиться, що повернемось додому і гратимемо на Донбас Арені, повернуться люди і все відновиться. На жаль, цього не трапилося.

Це повторюється. Я просто шокований – не можу висловити емоції, наскільки ти безсилий і нічого не можеш із цим вдіяти. Два рази тебе виганяють з дому, а ти нічого не можеш із цим зробити", – сказав Степаненко у програмі "Денисов Time".

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