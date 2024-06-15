"Футбол 24" проаналізував стартовий матч Євро-2024 між Німеччиною та Шотландією, який запам'ятався не лише великою кількістю голів.

Німеччина в матчі-відкритті Євро-2024 не помітила Шотландію, розбивши британців з рахунком 5:1. Цікаво, що забивали лише німці – гол у власні ворота забив Антоніо Рюдігер. Бундестім встановив одразу кілька рекордів, зокрема, наставник команди Юліан Нагельсманн став наймолодшим тренером на чемпіонатах Європи.

Одними з головних героїв стали Флоріан Вірц та Джамал Мусіала, які забили по голу та стали наймолодшими авторами голів за Німеччину на Євро. Проте, були і неприємні моменти. Так, Гюндогана ледь не травмував гравець Шотландії, який стрибнув двома ногами в капітана Бундестім. А на трибунах Альянц-Арени помітили російську ганчірку, яка невідомо як там опинилась.

Робота судді також викликала питання. Спочатку він призначив пенальті за фол проти Мусіали, який стався за межами штрафного (після перегляду VAR змінив рішення), а також пропустив моторошний фол проти Гюндогана – знову помилку виправив відеопомічник.

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