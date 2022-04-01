"Ценности, сто процентов изменились. За свои 32 года я никогда не мог представить, что будет такая война. Она началась в 2014 году, а сейчас идут такие боевые действия, в которых участвует вся Украина и страдают все люди по всей стране.

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Я, как и вся Украина, услышал взрывы в 5:00. Моя жена сказала, что началась война. Я не сразу поверил, думал, что рядом случилась авария.

Впервые мы пережили эту ситуацию в 2014 году, когда покинули свой дом. Планировали оставаться в Донецке после завершения карьеры. Построили дом, в который затем прилетел снаряд. Это было в апреле 2015 года. Каждый год думали, что все наладится, что вернемся домой и будем играть на Донбасс Арене, вернутся люди и все восстановится. К сожалению, этого не случилось.

Это повторяется. Я шокирован – не могу выразить эмоции, насколько ты бессилен и ничего не можешь с этим поделать. Два раза тебя выгоняют из дома, а ты ничего не можешь с этим поделать", – сказал Степаненко в программе "Денисов Time".

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