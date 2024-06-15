Вінгер "кулес" вийшов у стартовому складі "Фурії Рохи" на матч проти Хорватії. Для Ламіна Ямала це дебютний матч на чемпіонатах Європи.

Гол дебютанта Євро-2024 у відеоогляді матчу Угорщина – Швейцарія – 1:3

Як інформує статистичний портал Opta, іспанський нападник у віці 16 років і 338 днів є наймолодшим гравцем в історії турніру. Попередній рекорд належав поляку Кацперу Козловському, який був встановлений на минулому Євро в матчі з Іспанією – 17 років 246 днів.

Ба більше, Ламін відзначився асистом при третьому голі іспанців у ворота хорватів і став наймолодшим автором результативної дії.

Нагадаємо, що Ямал дебютував за національну команду у вересні 2023 року. Він двічі забивав за збірну Іспанії у матчах відбору до Євро-2024.

Євро-2024: мегасенсація перед гігантами, класика Іспанії проти Італії, останній похід Модріча – прев'ю групи В