"Завжди, коли немає результату, ходять якісь розмови. Це питання не до мене.

Срна прокоментував чутки про запрошення в Шахтар екс-тренера Марселя: "Тудор – мій друг"

Є керівництво клубу, вони повинні вирішувати. Я вважаю, що ти повинен грати за свій клуб, емблему, команду. Показувати те, що від тебе вимагає тренер. А там вже вирішуватиме керівництво.

За мій час у Шахтарі змінилося багато тренерів. Кажу молодим хлопцям: "Ти грай за себе, за свою сім’ю, команду та країну". Повинен вийти з поля та сказати, що зробив все, що міг. Що буде потім – не твої питання. Ти можеш тільки відповідати за свої дії та вчинки. Інше тебе не стосується", – сказав Степаненко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, невтішні результати Шахтаря сприяли появі чуток щодо можливого звільнення ван Леувена. ЗМІ навіть знайшли нового тренера для "гірників" – екс-партнера Даріо Срни по збірній Хорватії та колишнього наставника Руслана Маліновського у Марселі Ігора Тудора.

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