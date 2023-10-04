"Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR дарує вашій увазі переможний огляд суперматчу Шахтаря в ЛЧ. Чемпіони України у, можливо, ключовій битві за єврокубкові перспективи у 2024 році. Матч, як і онлайн-трансляція Антверпен – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 19:45. У першому турі Ліги чемпіонів 2023/24 бельгійці й українці без особливих шансів програли Барселоні та Порту. Тож особистий двобій мав надважливе значення як мінімум у боротьбі за третє місце, що дасть право вийти у плей-офф Ліги Європи. Жвавий початок від гостей. Сікан відборовся, підібрав у фінальній третині та віддав під удар, Степаненко пристрілявся метрів з 30. Помітно, що команда ван Боммеля планує активно пресингувати задню лінію "гірників".

Антверпен – Шахтар: онлайн-трансляція матчу ЛЧ – велике повернення в українців

Саме так і відкрили рахунок бельгійці. Криськів повторив долю Сікана зі стартового матчу та обрізав на лівому фланзі пасом назад. Назарина ніби вже відібрав, але Ракицький заплутався у власних ногах – Вермерен спритно обікрав Ярослава і покотив праворуч. У штрафному албанець Муйя знищив простеньким фінтом Азарова і бахнув у дальній. Різник не мав особливих шансів виручити, а політ Ракицького у підкаті – це вже було для ефектних обкладинок газет, а не порятунку. Кейта, в якого написано Мандела на спині, дуже грубо в'їхав у Судакова в центрі поля.

Антверпен – Шахтар – відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів

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Зубкова затискають відразу 4-5 суперників на фланзі. Ракицький ледь не привіз пасом назад у центральне коло, де Судакова миттєво накривав усе той же Вермерен. Янссен здалеку потужно стріляє поруч зі стійкою. Розкішна діагональ від Степаненка з глибини на Зубкова у штрафний. Таке треба доводити хоча б до удару, а не чекати, поки до тебе підбіжить зграя оборонців. Різника двічі поспіль заганяють у небезпечну ситуацію передачами назад. Доводиться Дмитру імпровізувати і з допомогою дриблінгу накручувати форварда Антверпена. Ризиковано, але не голкіпер тут придумував.

Ударна двохвилинка від Шахтаря. Спершу Криськів ефектно розібрався у штрафному і викотив на розстрільну позицію, але Сікан дав у блок. Згодом Судаков подав кутовий, Ракицький скидав на дальню, а Матвієнко не замкнув у практично порожні ворота – Сумаїла Кулібалі блискуче зіграв на випередження. Зубков пробив здалеку: не так гостро, але те, як українці почали затискати суперника поближче до воріт, хоч трохи нагадує ті кращі, але вже призабуті версії Шахтаря. Показують знову і знову гол Антверпена. Як же важко виглядав ще на передматчевій розминці Ракицький і як довго та натужно ухвалює він рішення біля свого штрафного. Завіса.

Розіграли донеччани на лівому фланзі, Криськів не забив, бо воротар на місці – саме там, де потрібно. А ось у наступній атаці Вермерен розрізає дві лінії оборони і виводить Баліквішу сам на сам. Відзначилися обидва вінгери Антверпена. А 18-річний центрхав молодіжної збірної Бельгії показує насамперед відсутньому сьогодні Судакову клас і приклад. Артур Вермерен поклав 2 блискучі асисти, демонструючи високу якість і у відборі, і у креативі. Але поговоримо про наших легенд і зірочок. Що по центру поля? Як можна під час матчу ЛЧ дозволяти у 2 паси проходити всі зони... Без натяку на пресинг, спробу перехопити, підстрахувати, зіграти щільніше, нав'язати відбір.

Вибуховий старт другої половини. Судаков бабахнув у поперечину, Шахтар дотискає, Азаров геніально обіграв і шведою вирізав на супершанс Назарині, удар якого парирував воротар, снаряд злетів у повітря, Конопля відборовся, голкіпер ще раз витягнув, але Сікан додав головою. Хвиля за хвилею атак українців. Сікан виводить Коноплю у штрафний, той прибирає одного захисника, але інший встигає накрити удар у підкаті. Проходять гострі діагоналі Ракицького на дальню відстань. Перспективно подає і Конопля. Вривають під паси у численні вільні зони Криськів і компанія.

Божевільний обмін моментами. Азаров знову класно обігрується на лівому фланзі та націлено подає у штрафний. А ось Зубков вирішує бити з льоту і знаходить блок захисника. У відповідь злива ударів Антверпена, підкат Ракицького, який рятує ворота після виходу Різника, страхує голкіпера ще й Матвієнко – нарешті трохи щастить і гостям. Кулібалі грубо косить Сікана. По стопі Данила, до слова, перед тим Мандела Кейта відверто пройшовся шипами. Міг і другу жовту отримати спокійно. Ракицький! Виправляється Ярослав за всі проблеми в обороні, пробиваючи зі штрафного низом у ногу Баліквіші, від якого м'яч залітає не в той кут, де чекав його воротар. Оце так гольовий більярд.

І ось фантастична агресія, яка завела Шахтар після перерви змусила і суперника, і суддя зіграти за українців. Високе перехоплення, прохід Зубкова у штрафний, намагання випросити пенальті, хоча насправді там був удар Сашка по нозі Вейндала. А далі голкіпер господарів Бюте намагається вибити, щоб не було кутового, люб'язний подаруночок використовує Назарина, який м'яко подає на голову Сікана – є дубль! Данило заробив жовту і небезпечний, як виявилося, штрафний. Алдервейрелд стріляє метрів з 30, Різник тягне, а Ракицький страхує на добиванні. Емоційно підбадьорюють один одого герої епізоду. Оце той дух, який потрібен!

Балаквіша подає, чергова дуель Алдервейрелда проти Різника – сейв №4 нашого воротаря. На останній 90+6 Степаненко виставленою рукою заблокував удар все того ж Алдервейрелда. Саме капітан Антверпена не реалізував 11-метровий. Різник вгадав кут і змусив помилитися легенду Тоттенхема – удар повз і шалені емоції Команди. Казкова розв'язка феєричного матчу, в якому було все. Шахтар набирає перші 3 очки та впевнено випереджає Антверпен (0 балів), не втрачаючи надій повернутися навіть у боротьбу за плей-офф Ліги чемпіонів.