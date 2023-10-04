Патрік ван Леувен поки не зміг змусити Шахтар грати у свій футбол. Відповідно, і з результатами є проблеми. "Гірники" поки очолюють турнірну таблицю, але за 9 турів набрали лише 19 очок, ризикуючи поступитися лідерством Динамо, в якого аж три матчі в запасі.

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Менеджмент донецького клубу вже переглядає сценарії, якщо з нідерландцем доведеться прощатися достроково, стверджує Sport.ua. За інформацією джерела, Шахтар уже контактував з Ігорем Тудором, якого добре знає Даріо Срна за спільними виступами у збірній Хорватії.

Слід зауважити, що в цього фахівця вже є чималий досвід роботи з українцями. Саме Тудор був ініціатором переходу Руслана Маліновського в Марсель, з якого вони пішли майже одночасно. Також він тренував Артема Мілевського у Хайдуку, а після відставки Тудор навіть запрошував форварда разом випити віскі на своїй яхті.

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