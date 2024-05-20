Нещодавно з'явилась інформація, що очільник "кулес" Жоан Лапорта звільнить іспанського фахівця після завершення сезону, оскільки йому не сподобалися заяви тренера.

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Як повідомляє Marca, попри те, що Барселона посіла другу сходинку у турнірній таблиці Ла Ліги та здобула право позмагатися за Суперкубок Іспанії, Хаві не залишиться на чолі "блаугранас". Лапорта вважає, що клубу необхідний тренер, який сліпо вірить у команди та її здібності вигравати титули та конкурувати з великими європейськими гравцями.

Хаві та Лапорта зустрінуться наступного тижня та обговорять майбутнє фахівця. Зазначається, що в інших керівників клубу є сумніви, що іспанець покине команду. Хаві не змінив своєї думки й хоче допрацювати свій контракт, який завершується у 2025 році.

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