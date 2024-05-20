Лапорта непохитний у своєму рішенні – Хаві покине Барселону після завершення сезону
Головний тренер Барселони Хаві має покинути команду після завершення сезону.
Нещодавно з'явилась інформація, що очільник "кулес" Жоан Лапорта звільнить іспанського фахівця після завершення сезону, оскільки йому не сподобалися заяви тренера.
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Як повідомляє Marca, попри те, що Барселона посіла другу сходинку у турнірній таблиці Ла Ліги та здобула право позмагатися за Суперкубок Іспанії, Хаві не залишиться на чолі "блаугранас". Лапорта вважає, що клубу необхідний тренер, який сліпо вірить у команди та її здібності вигравати титули та конкурувати з великими європейськими гравцями.
Хаві та Лапорта зустрінуться наступного тижня та обговорять майбутнє фахівця. Зазначається, що в інших керівників клубу є сумніви, що іспанець покине команду. Хаві не змінив своєї думки й хоче допрацювати свій контракт, який завершується у 2025 році.
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