"По-перше, чутки завжди були, є і будуть. Звичайно, останні матчі нас не влаштовують – як за результатом, так і за якістю гри. Але у матчі з Антверпеном ми побачили справжній Шахтар. В житті завжди потрібен час. Ми знаємо, куди ми рухаємось. Я вже казав після Порту, що приймаю всі удари від вболівальників, що стосується спортивної частини. Я приймаю всю критику на себе. Я вірю в команду, вірю в тренерський штаб і вірю в наш результат.

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Вболівальники повинні аплодувати нашій команді за другий тайм. Ми граємо не тільки за Шахтар – ми граємо за всю Україну, за футбольний коефіцієнт, який нам потрібен кров з носа. Тому можемо аплодувати нашим футболістам, яків повернулися після 2:0 і виграли 3:2 з божевільною грою та самовіддачею.

У нас є тренер – вчора, сьогодні і завтра. Це Патрік ван Леувен. Те, що хтось написав... Ніхто ніколи ні з ким не спілкувався. Ігор Тудор – мій друг, але я в житті з ним не говорив про Шахтар. Некрасиво в день гри писати таку маячню.

Треба святкувати перемогу і рухатися далі. Другий тайм показав, який Шахтар може і повинен бути. Зараз ми на третьому місці у групі. Для українського футболу – це дуже важливо. А щодо чемпіонату України, то у нас все попереду. Ми віримо в нашу роботу і в нашу гру. Ще раз повторюсь. Якщо у Шахтаря буде таке налаштування, як у другому таймі, то ми можемо не хвилюватися за коефіцієнт УЄФА та український футбол.

Я впевнений, що це переломний момент. Згадайте, як Паулу Фонсеку програв Янг Бойз і вилетів з Ліги чемпіонів. В наступному матчі ми грали проти Карпат на виїзді. У першому таймі ми програвали 2:0, а в другому виграли 3:2. Після цього Фонсека став одним з найкращих тренерів в історії клубу – виграв 7 трофеїв за три роки. А тепер вважається одним з топових фахівців в Європі. Тому ми йдемо крок за кроком. Думаю, ми цей урок засвоїли. Ми всі разом вийдемо з цієї ситуації ще сильнішими і покажемо ще кращий результат в майбутньому", – сказав Срна у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явились чутки про можливе запрошення в Шахтар Ігора Тудора, з яким Срна свого часу виступав у збірній Хорватії.

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