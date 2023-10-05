"Всегда, когда нет результата, ходят какие-то разговоры. Это вопрос не ко мне.

Срна прокомментировал слухи о приглашении в Шахтер экс-тренера Марселя: "Тудор – мой друг"

Есть руководство клуба, они должны решать. Я считаю, что ты должен играть за свой клуб, эмблему, команду. Показывать то, что от тебя требует тренер. А там уже будет решать руководство.

За мое время в Шахтере сменилось много тренеров. Говорю молодым ребятам: "Ты играй за себя, за свою семью, команду и страну". Должен выйти с поля и сказать, что сделал все, что мог. Что будет потом – не твои вопросы. Ты можешь только отвечать за свои действия и поступки. Остальное тебя не касается", – сказал Степаненко в комментарии Tribuna.

Напомним, неутешительные результаты Шахтера способствовали появлению слухов о возможном увольнении ван Леувена. СМИ даже нашли нового тренера для "горняков" – экс-партнера Дарио Срны по сборной Хорватии и бывшего наставника Руслана Малиновского в Марселе Игоря Тудора.

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