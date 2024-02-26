"Це пиз**ць. Вперше від Вас чую. Десятий рік йде неоголошена війна цієї країни виродків проти України і, я просто не знаю, це ким потрібно бути, щоб туди поїхати грати? Божевільним чи абсолютним дебілом. Цьому Зновенку абсолютно плювати, вочевидь, на свою Батьківщину та українську рідну землю, яка його виростила. Абсолютна зрада. І тут навіть не варто говорити, що, можливо, був політично необізнаний і так далі.

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Свідома зрада, це був абсолютно обдуманий крок. Він вибрав сторону зла і поїхав грати на Росію, країну, солдати якої вбивають щоденно його ж співвітчизників, рідних, близьких. Всі виродки на Росії, всі до одного, підтримують цю плішиву видру, "гражданіна" Путіна. Хто не підтримує давно, той із боліт втік, як уродженка Дніпра Лія Ахеджакова, наприклад.

Чи пам'ятаю я такого гравця? Ні. Не пригадую. Однак, запевняю, я зроблю все, щоб ця людина зникла зі спортивної карти України. Взагалі, це не дуже важливо, бо будь-хто, хто перейшов на сторону ворога – мій особистий ворог! Футболіст чи солдат, чи політик. Цей ***** (Зновенко) став в один ряд з Анатолієм Тимощуком та Іллею Кивою. І всіх їх чекає одна й та сама доля. Закінчать всі однаково, як Кива (був застрелений – прим.)", – поділився Береза в інтерв'ю Sport-express.ua.

Нагадаємо, Зновенко перебрався до Спартака ще 5 лютого 2024 року, але клуб офіційно не повідомляв про це. На офіційному сайті московського клубу є лише згадка про участь Мирослава у товариському матчі за другу команду.

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