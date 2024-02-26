"Это пиз**ц. Впервые от вас слышу. Десятый год идет необъявленная война этой страны уродов против Украины и, я просто не знаю, это кем нужно быть, чтобы туда поехать играть? Сумасшедшим или абсолютным дебилом. Этому Зновенко абсолютно плевать, очевидно, на свою Родину и украинскую родную землю, которая его вырастила. Абсолютная измена. И здесь даже не стоит говорить, что, возможно, был политически неосведомлен и так далее.

Легенда и экс-игрок Шахтера получили работу в московском Спартаке, – СМИ

Сознательное предательство, это был абсолютно обдуманный шаг. Он выбрал сторону зла и поехал играть на Россию, страну, солдаты которой убивают ежедневно его же соотечественников, родных, близких. Все ублюдки на России, все до одного, поддерживают эту плешивую выдру, гражданина Путина. Кто не поддерживает давно, тот из болот сбежал, как уроженка Днепра Лия Ахеджакова, например.

Помню ли я такого игрока? Нет. Не припоминаю. Однако, уверяю, я сделаю все, чтобы этот человек исчез со спортивной карты Украины. Вообще, это не очень важно, потому что любой, кто перешел на сторону врага – мой личный враг! Футболист или солдат, или политик. Этот ***** (Зновенко) стал в один ряд с Анатолием Тимощуком и Ильей Кивой. И всех их ждет одна и та же судьба. Закончат все одинаково, как Кива (был застрелен – прим.)", – поделился Береза в интервью Sport-express.ua.

Напомним, Зновенко перебрался в Спартак еще 5 февраля 2024 года, но клуб официально не сообщал об этом. На официальном сайте московского клуба есть лишь упоминание об участии Мирослава в товарищеском матче за вторую команду.

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