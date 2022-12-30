Чиновники сподівались, що скульптура Кріштіану Роналду буде надихати молодь на футбольні звершення. Але вона лише розлютила жителів західного штату Індії, повідомляє BBC.

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Річ у тім, що Гоа – колишня португальська колонія, з моменту звільнення від правління минули 60 років. Критики переконані, що треба було вшанувати місцевих футболістів, а не Роналду. Під час відкриття статуї дехто розмахував чорними прапорами на знак протесту.

Попри це, збірна Португалії є популярною у Гоа. Через колоніальне минуле штату багато місцевих живуть у Португалії або мають там сім'ї.

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