В западном штате Гоа установили монумент португальской звезде. Но это вызвало споры.

Чиновники надеялись, что скульптура Криштиану Роналду будет вдохновлять молодежь на футбольные свершения. Но она лишь разозлила жителей западного штата Индии, сообщает BBC .

Мама Роналду рассказала, когда Криштиану завершит карьеру и что будет делать после.

Дело в том, что Гоа – бывшая португальская колония, с момента освобождения от правления прошли 60 лет. Критики убеждены, что нужно было почтить местных футболистов, а не Роналду. Во время открытия статуи некоторые размахивали черными флагами в знак протеста.

Несмотря на это, сборная Португалии популярна у Гоа. Из-за колониального прошлого штата многие местные живут в Португалии или имеют там семьи.