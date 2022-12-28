"Я вже питала його, чи він хоче стати тренером, коли завершить професіональну кар'єру футболіста.

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Він же сказав мені, що хоче насолоджуватися життям. Кріштіану гратиме до 40 років", – резюмувала Долореш в коментарі The Sun.

Нагадаємо, у лютому наступного року Роналду виповниться 37. Він пов'язаний з МЮ контрактом до літа 2023-го. Також Кріштіану встиг пограти за Ювентус, Реал та Спортінг.

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