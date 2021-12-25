Діти, ялинки й... середній палець: як Роналду, Мессі, Левандовскі та інші зірки святкували Різдво
25 грудня більша частина світу святкує Різдво. Футбол 24 показує, як відзначають відомі представники футболу.
Цього року Різдво у Європі без футболу. Для гравців це – великий плюс. Вони можуть зібратись у родинному колі, повечеряти й посвяткувати. Більшість охоче ділиться атмосферними й сімейними кадрами у соцмережах, але є і винятки.
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От Ансу Фаті з хорошим настроєм чекав Санту. Чи вдалось з ним побачитись, залишається загадкою.
Каземіро зібрав усю родину. "З Різдвом", – лаконічно, як і більшість, написав один із лідерів Реала.
Папу Гомес теж у повній комплектації відзначає одне з найбільших свят.
По-справжньому щасливим й усміхненим виглядає Луїс Суарес.
Кріштіану Роналду, як і завжди, передає вболівальникам вітання в оточенні найрідніших.
Щасливого Різдва бажає й Роберт Лєвандовскі з дружиною Анною й двома доньками.
Ліонель Мессі з Антонеллою поділились скромненьким фото та побажанням.
А от Неймар залишається на стилі навіть під час свят.
Родріго, інший бразилець, не відставав від земляка, але позував лише з ялинкою.
Ванда Нара й Мауро Ікарді зуміли зібрати усіх дітей. Вони для них – найкращий подарунок.
Філіппе Коутінью щасливий із дітьми та коханою, чого й бажає усім.
Люка Дінь, майбутній конкурент Віталія Миколенка в Евертоні, не зумів впросити сина усміхатись для фото. Вийшло, як вийшло.
Екс-гравець Шахтаря Фред показав колезі з АПЛ майстер-клас.
Вдалось налаштувати на фото своїх дітей і Кевіну Де Брюйне. Всі традиційно усміхнені.
Джеймі Варді зібрав навколо себе чималу обойму найрідніших. У кадр усі ледь влізли!
Златан Ібрагімовіч – у своєму фірмовому стилі.
Ерлінг Холанд... Теж без слів усе зрозуміло.
Приєднались до вітань і представники українського футболу. Шахтар опублікував атмосферні кадри сімей Сергія Кривцова, Алана Патріка, Жуніора Мораєса й Додо.
Динамо ж красивою картинкою привітало зі світлим святом!
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