Цього року Різдво у Європі без футболу. Для гравців це – великий плюс. Вони можуть зібратись у родинному колі, повечеряти й посвяткувати. Більшість охоче ділиться атмосферними й сімейними кадрами у соцмережах, але є і винятки.

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От Ансу Фаті з хорошим настроєм чекав Санту. Чи вдалось з ним побачитись, залишається загадкою.

Каземіро зібрав усю родину. "З Різдвом", – лаконічно, як і більшість, написав один із лідерів Реала.

Папу Гомес теж у повній комплектації відзначає одне з найбільших свят.

По-справжньому щасливим й усміхненим виглядає Луїс Суарес.

Кріштіану Роналду, як і завжди, передає вболівальникам вітання в оточенні найрідніших.

Щасливого Різдва бажає й Роберт Лєвандовскі з дружиною Анною й двома доньками.

Ліонель Мессі з Антонеллою поділились скромненьким фото та побажанням.

А от Неймар залишається на стилі навіть під час свят.

Родріго, інший бразилець, не відставав від земляка, але позував лише з ялинкою.

Ванда Нара й Мауро Ікарді зуміли зібрати усіх дітей. Вони для них – найкращий подарунок.

Філіппе Коутінью щасливий із дітьми та коханою, чого й бажає усім.

Люка Дінь, майбутній конкурент Віталія Миколенка в Евертоні, не зумів впросити сина усміхатись для фото. Вийшло, як вийшло.

Екс-гравець Шахтаря Фред показав колезі з АПЛ майстер-клас.

Вдалось налаштувати на фото своїх дітей і Кевіну Де Брюйне. Всі традиційно усміхнені.

Джеймі Варді зібрав навколо себе чималу обойму найрідніших. У кадр усі ледь влізли!

Златан Ібрагімовіч – у своєму фірмовому стилі.

Ерлінг Холанд... Теж без слів усе зрозуміло.

Приєднались до вітань і представники українського футболу. Шахтар опублікував атмосферні кадри сімей Сергія Кривцова, Алана Патріка, Жуніора Мораєса й Додо.

Динамо ж красивою картинкою привітало зі світлим святом!

Зі світлим святом вітаємо всіх, хто сьогодні відзначає Різдво! pic.twitter.com/DyklPesVG2 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) December 25, 2021

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