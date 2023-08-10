У середу, 9 серпня, пройшло жеребкування другого етапу Кубка ліги. В цьому раунді зіграють п'ять клубів, де виступають українці.

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Кубок англійської ліги

Суонсі Сіті – Борнмут

Челсі – Вімблдон

Донкастер Роверс – Евертон

Ньюпорт – Брентфорд

Нагадаємо, що за Суонсі грає Кухаревич, за Борнмут – Забарний, в Челсі – Мудрик, в Евертоні – Миколенко, а в Брентфорді – Ярмолюк.

Матчі другого раунду Кубка ліги відбудуться 28 серпня.

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