Старт Мудрика, Миколенка і Ярмолюка, дуель Кухаревича й Забарного – результати жеребкування Кубка ліги
11:32 - Читать на русском
Українці дізналися суперників в 1/32 фіналу Кубка англійської ліги сезону 2023/24.
У середу, 9 серпня, пройшло жеребкування другого етапу Кубка ліги. В цьому раунді зіграють п'ять клубів, де виступають українці.
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Кубок англійської ліги
Суонсі Сіті – Борнмут
Челсі – Вімблдон
Донкастер Роверс – Евертон
Ньюпорт – Брентфорд
Нагадаємо, що за Суонсі грає Кухаревич, за Борнмут – Забарний, в Челсі – Мудрик, в Евертоні – Миколенко, а в Брентфорді – Ярмолюк.
Матчі другого раунду Кубка ліги відбудуться 28 серпня.
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