Початок чемпіонату Англії вже на носі, а відтак і старт Фентезі АПЛ, в якому можна позмагатись і з журналістами "Футбол 24".

"Футбол 24" продовжує готуватись до старту Fantasy АПЛ – гри, яка набирає популярності завдяки залученості вболівальника у поєдинки. Нагадаємо, що тут необхідно обрати команду з 15 гравців, вклавшись у бюджет (100 млн) та використовуючи не більше трьох гравців з однієї команди. Гравці набирають очки за голи, асисти тощо, відповідно до своїх виступів у реальних матчах.

Цього разу ми розібрали таких небезпечних для гри Хосепа Гвардіолу та Роберто Де Дзербі. Причина – любов наставників до ротації, що змушує деяких гравців Fantasy АПЛ панікувати. Також розглянули і зіркових новачків, зокрема воротаря Манчестер Юнайтед Андре Онана, який після свого трансферу запам'ятався пропущеним голом з центра поля. Про це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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