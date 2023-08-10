В среду, 9 августа, прошла жеребьевка второго этапа Кубка лиги. В этом раунде сыграют пять клубов, где выступают украинцы.

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Кубок английской лиги

Суонси Сити – Борнмут

Челси – Уимблдон

Донкастер Роверс – Эвертон

Ньюпорт – Брентфорд

Напомним, что за Суонси играет Кухаревич, за Борнмут – Забарный, в Челси – Мудрик, в Эвертоне – Миколенко, а в Брентфорде – Ярмолюк.

Матчи второго раунда Кубка лиги состоятся 28 августа.

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