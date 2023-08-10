Старт Мудрика, Миколенко и Ярмолюка, дуэль Кухаревича и Забарного – результаты жеребьевки Кубка лиги
11:32 - Читати українською
Украинцы узнали соперников в 1/32 финала Кубка английской лиги сезона 2023/24.
В среду, 9 августа, прошла жеребьевка второго этапа Кубка лиги. В этом раунде сыграют пять клубов, где выступают украинцы.
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Кубок английской лиги
Суонси Сити – Борнмут
Челси – Уимблдон
Донкастер Роверс – Эвертон
Ньюпорт – Брентфорд
Напомним, что за Суонси играет Кухаревич, за Борнмут – Забарный, в Челси – Мудрик, в Эвертоне – Миколенко, а в Брентфорде – Ярмолюк.
Матчи второго раунда Кубка лиги состоятся 28 августа.
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