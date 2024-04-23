Захисник Барселони Сержиньйо Дест, який виступає за ПСВ, потрапив у лазарет.

"Кулес" розраховували влітку позбутися 23-річного американця, оскільки він не зміг зарекомендувати себе в команді та не переконав Хаві.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, у контракті між Барселоною та ПСВ є пункт про викуп Сержиньйо Деста за 10 мільйонів євро. Нідерландці хотіли б залишити захисника у своїй команді, але він отримав травму коліна і вибув ймовірно на дев'ять місяців.

Враховуючи важку травму і тривалість відновлення, фізичні проблеми Деста можуть стати на заваді того, що Барселона зможе виручити за оборонця кошти, які б покращили фінансове становище "кулес".

Сержиньйо Дест був одним з важливих гравців ПСВ у поточному сезоні. Загалом американець відіграв у 37 матчах у всіх турнірах. В його активі два голи та сім результативних передач.

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