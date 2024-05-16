Жирона після останнього матчу сезону (проти Гранади, який відбудеться 25 травня о 22:00 на Монтіліві) планує провести великий святковий парад, повідомляє AS.

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За інформацією джерела, захід відбудеться 26 травня. Гравці та тренерський штаб проїдуть вулицями міста у відкритому автобусі, а згодом завітають на зустріч до мера, де з балкону ратуші виступлять з промовами. Крім того, відбудеться декілька концентрів, а також фанати матимуть можливість поспілкуватися з футболістами.

Нагадаємо, за два тури до фінішу Жирона йде третьою і може завершити сезон на будь-якій позиції з другої по четверту.

До слова, форвард команди Артем Довбик продовжує боротьбу за Пічічі – у доробку українця 20 голів і він на 1 м'яч випереджає Джуда Беллінгема з Реала і Александера Сьорлота з Вільяреала.

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