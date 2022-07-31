Становище Луніна в Реалі залишиться безхмарним – американська загроза за 15 мільйонів вирушить у Челсі
Челсі виграв боротьбу за молодого кіпера Габріеля Слоніну.
Лондонці узгодили трансфер 18-річного американця за 15 млн доларів (разом з бонусами), інформує інсайдер Фабріціо Романо. Щоправда, Слоніна до 1 січня продовжить виступи у складі Чикаго Файр.
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Реал також претендував на талановитого воротаря. Мадридці могли запросити Слоніну на роль молодого дублера Куртуа, а Луніна відпустити в оренду. Втім, чемпіони Іспанії вирішили втримати українця і не витрачати гроші на укомплектовану позицію.
Додамо, що в поточному сезоні МЛС Слоніна провів 23 матчі (10 "сухих) і пропустив 28 м'ячів. Молодий кіпер вже отримував виклики до збірної США, але поки не дебютував.
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