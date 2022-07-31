Лондонці узгодили трансфер 18-річного американця за 15 млн доларів (разом з бонусами), інформує інсайдер Фабріціо Романо. Щоправда, Слоніна до 1 січня продовжить виступи у складі Чикаго Файр.

"Куди пішов Лунін?": українець сконфузився манерою відбиття пенальті й став жертвою насмішок

Реал також претендував на талановитого воротаря. Мадридці могли запросити Слоніну на роль молодого дублера Куртуа, а Луніна відпустити в оренду. Втім, чемпіони Іспанії вирішили втримати українця і не витрачати гроші на укомплектовану позицію.

Додамо, що в поточному сезоні МЛС Слоніна провів 23 матчі (10 "сухих) і пропустив 28 м'ячів. Молодий кіпер вже отримував виклики до збірної США, але поки не дебютував.

Реал провів фінальну репетицію перед Суперкубком УЄФА, впевнено обігравши Ювентус – Лунін спостерігав за Куртуа