Лондонцы согласовали трансфер 18-летнего американца за 15 млн долларов (вместе с бонусами), сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Правда, Слонина до 1 января продолжит выступления в Чикаго Файр.

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Реал также претендовал на талантливого вратаря. Мадридцы могли пригласить Слонину на роль молодого дублера Куртуа, а Лунина отпустить в аренду. Впрочем, чемпионы Испании решили удержать украинца и не тратить деньги на укомплектованную позицию.

Добавим, что в текущем сезоне МЛС Слонина провел 23 матча (10 "сухих") и пропустил 28 мячей. Молодой кипер уже получал вызовы в сборную США, но пока не дебютировал.

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