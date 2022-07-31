Товариський поєдинок. Пасадена

Реал – Ювентус – 2:0

Голи: Бензема, 19 (пен.), Асенсіо, 69

Для підопічних Карло Анчелотті це був останній поєдинок в американському турне. До цього вони поступились Барселоні (0:1) та зіграли внічию з Амерікою (2:2). Ювентус же розписав нічию з Барсою (2:2) та переміг Чівас (2:0).

Сьогодні ж старт зустрічі на стадіоні Роуз Боул був за туринцями, які створили перший справді гольовий момент. Бонуччі пробив зі штрафного у самісіньку хрестовину. Втім, кількома хвилинами пізніше забив Бензема, реалізувавши пенальті, призначений після фолу на Вінісіусі.

Команди надалі обмінювались напівмоментами, але влучнішими були мадридці. Зокрема, в середині другого тайму Асенсіо після пасу Вальєхо завершив ефектну комбінацію. 2:0 засвітилось на табло. Такий результат і зафіксував фінальний свисток головного арбітра.

Реал здобув першу перемогу влітку в неофіційних матчах. Попереду у "бланкос" поєдинок за Суперкубок УЄФА проти Айнтрахта 10 серпня. Ювентус в Америці ще проведе спаринг з Атлетіко.

Арсенал розбомбив Севілью і взяв Кубок Емірейтс – Зінченко зірвав овації, Жезус забив ще 3, Артета визначився з основою

Відео голів та огляд матчу: