З голкіпером Реала Андрієм Луніним трапився доволі курйозний епізод у контрольному поєдинку проти Амеріки (2:2).

23-річний воротар відіграв увесь спаринг проти мексиканського клубу, пропустивши два голи й ще два удари парирувавши. Але після поєдинку преса та фанати обговорювали пенальті за участю Андрія.

Лунін провів повний матч за Реал: два пропущені голи, курйоз із пенальті після фолу гравця Шахтаря та унікальність

На 80-й хвилині орендований у Шахтаря Вінісіус Тобіас сфолив у штрафному й арбітр вказав на позначку. Лунін пенальті відбив, але в момент удару надто далеко вийшов за лінію воріт. Рефері попросив суперника українця перебити, а той з другої спроби забив, хоч Андрій і торкнувся м'яча.

On parle 30 sec de la position de Lunin gardien du #RealMadrid contre le #ClubAmerica et après il a contesté en disant qu'il était sur la ligne pic.twitter.com/SDgISukgGO — Skaybucks (@skaybucks) July 27, 2022

Момент з виходом українця з лінії воріт став вірусним у соціальних мережах. Користувачі почали жартувати й порівнювати Андрія з іншими голкіперами, які запам'ятались такою манерою відбиття пенальті. Marca взагалі опублікувала новину зі заголовком "Куди пішов Лунін?"

Lunin Rogério Ceni pic.twitter.com/WFGhpHYGnM — Rayo Santista (@RayoSantista) July 27, 2022