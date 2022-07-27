"Куди пішов Лунін?": українець сконфузився манерою відбиття пенальті й став жертвою насмішок
З голкіпером Реала Андрієм Луніним трапився доволі курйозний епізод у контрольному поєдинку проти Амеріки (2:2).
23-річний воротар відіграв увесь спаринг проти мексиканського клубу, пропустивши два голи й ще два удари парирувавши. Але після поєдинку преса та фанати обговорювали пенальті за участю Андрія.
Лунін провів повний матч за Реал: два пропущені голи, курйоз із пенальті після фолу гравця Шахтаря та унікальність
На 80-й хвилині орендований у Шахтаря Вінісіус Тобіас сфолив у штрафному й арбітр вказав на позначку. Лунін пенальті відбив, але в момент удару надто далеко вийшов за лінію воріт. Рефері попросив суперника українця перебити, а той з другої спроби забив, хоч Андрій і торкнувся м'яча.
Момент з виходом українця з лінії воріт став вірусним у соціальних мережах. Користувачі почали жартувати й порівнювати Андрія з іншими голкіперами, які запам'ятались такою манерою відбиття пенальті. Marca взагалі опублікувала новину зі заголовком "Куди пішов Лунін?"