Пауло Дибала вибув з гри на термін від 4 до 8 тижнів.

Нападник Роми та збірної Аргентини Пауло Дибала травмував чотириголовий м'яз стегна і пропустить від 4 до 8 тижнів. Про це повідомляє Sky Sport.

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Свою травму Дибала отримав у матчі Рома – Лечче під час виконання пенальті. Реалізувавши 11-метровий удар, аргентинець закульгав і відразу ж попросив заміну, так і не відсвяткувавши забитий м'яч.

У новому сезоні Серії А на рахунку Дибали 5 голів та 2 гольові передачі у 8 матчах за Рому.

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