Дибала пропустить тривалий період через травму
10 жовтня 22:34 - Читать на русском
Пауло Дибала вибув з гри на термін від 4 до 8 тижнів.
48’ Пауло Дибала
Мортен Юльмен 22’
22’ Мортен Юльмен
48’ Пауло Дибала
Нападник Роми та збірної Аргентини Пауло Дибала травмував чотириголовий м'яз стегна і пропустить від 4 до 8 тижнів. Про це повідомляє Sky Sport.
Дибала ризикує пропустити ЧС-2022 – Моурінью озвучив сумний вердикт
Свою травму Дибала отримав у матчі Рома – Лечче під час виконання пенальті. Реалізувавши 11-метровий удар, аргентинець закульгав і відразу ж попросив заміну, так і не відсвяткувавши забитий м'яч.
У новому сезоні Серії А на рахунку Дибали 5 голів та 2 гольові передачі у 8 матчах за Рому.
Рома зіпсувала грандіозне повернення Умтіті, Наполі знову на вершині Серії А, Спеція з Коваленком поступилась Монці
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter