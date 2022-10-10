Пауло Дибала выбыл из игры на срок от 4 до 8 недель.

Нападающий Ромы и сборной Аргентины Пауло Дибала травмировал четырехглавую мышцу бедра и пропустит от 4 до 8 недель. Об этом информирует Sky Sport.

Дибала рискует пропустить ЧМ-2022 – Моуринью озвучил печальный вердикт

Свою травму Дибала получил в матче Рома - Лечче при исполнении пенальти. Реализовав 11-метровый удар, аргентинец захромал и сразу же попросил замену, так и не отпраздновав забитый мяч.

В новом сезоне Серии А на счету Дибалы 5 голов и 2 голевые передачи в 8 матчах за Рому.

Рома испортила грандиозное возвращение Умтити, Наполи снова на вершине Серии А, Специя с Коваленко уступила Монце