Чемпіонат Італії 2022/23, 9-й тур

Торіно – Емполі – 1:1

Гол: Лукіч, 90 – Дестро, 49

Монца – Спеція – початок о 16:00

Салернітана – Верона – початок о 16:00

Кремонезе – Наполі – початок о 19:00

Рома – Лечче – початок о 21:45

Програму дня в Італії відкривав поєдинок у Турині, де Торіно приймав Емполі. "Бики" програли у трьох матчах поспіль, тож сьогодні їм було потрібно за будь-яку ціну набирати очки – і команда зробила для цього достатньо. Господарі домінували, награвши майже на 2 очікуваних голи і стільки ж забивши у першому таймі, однак обидва м'ячі скасували через офсайди.

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Емполі свої шанси не марнував. У роздягальні гості провели дві заміни, випустивши П'яцу та Дестро – і це спрацювало вже через три хвилини по перерві. Саме Дестро відкрив рахунок, вистріливши з лінії штрафного у падінні через себе. 0:1! Відіграти даний гол Торіно вдалося аж на 90-й хвилині зусиллями Лукіча, в якого влучив Луперто під час невдалого виносу від власних воріт. 1:1! Саме з цими цифрами на табло матч і добіг кінця.

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