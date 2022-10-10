Дибала ризикує пропустити ЧС-2022 – Моурінью озвучив сумний вердикт
Матч 9-го туру Серії А проти Лечче завершився невдало для Пауло Дибали, попри перемогу Роми з рахунком 2:1.
М'язове пошкодження 28-річного аргентинця виглядає серйозним. Сьогодні, 10 жовтня, відбудеться медогляд, інформує Фабріціо Романо.
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"Я швидше скажу, що це не має добрий вигляд, ніж скажу, що це має поганий вигляд. На жаль, це виглядає скоріше погано, ніж добре.
Чи зіграє він у 2023-му? Я не лікар, і я не спілкувався з лікарем, але, судячи з досвіду та того, що я зрозумів під час розмови з Пауло, буде важко знову побачити його раніше", – цитує Моурінью офіційний сайт Роми.
Нагадаємо, Аргентина у листопаді-грудні зіграє на ЧС-2022 в Катарі проти Саудівської Аравії, Мексики та Польщі. Дибала провів 11 матчів за "вовків", у яких забив сім м'ячів та віддав дві результативні передачі.
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