М'язове пошкодження 28-річного аргентинця виглядає серйозним. Сьогодні, 10 жовтня, відбудеться медогляд, інформує Фабріціо Романо.

Вінгер збірної Португалії лягає під ніж і не зіграє на ЧС-2022

"Я швидше скажу, що це не має добрий вигляд, ніж скажу, що це має поганий вигляд. На жаль, це виглядає скоріше погано, ніж добре.

Чи зіграє він у 2023-му? Я не лікар, і я не спілкувався з лікарем, але, судячи з досвіду та того, що я зрозумів під час розмови з Пауло, буде важко знову побачити його раніше", – цитує Моурінью офіційний сайт Роми.

Нагадаємо, Аргентина у листопаді-грудні зіграє на ЧС-2022 в Катарі проти Саудівської Аравії, Мексики та Польщі. Дибала провів 11 матчів за "вовків", у яких забив сім м'ячів та віддав дві результативні передачі.

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