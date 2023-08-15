Вже найближчим часом Патрік ван Леувен може отримати серйозне підсилення в особі Георгія Судакова.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков продовжує відновлення після операції. За інформацією журналіста Володимира Звєрова, 20-річний хавбек планує повернутися до загальної групи команди приблизно за півтора тижні.

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Нагадаємо, напередодні старту УПЛ Георгій потрапив під ніж через приступ апендициту. Як наслідок, гравець пропустив вже три матчі своєї команди в УПЛ.

До слова, у минулому сезоні Судаков був надзвичайно важливим гравцем Шахтаря, увійшовши у трійку футболістів донеччан, які провели на полі найбільше часу. Георгій в рамках УПЛ забив 5 голів та віддав 8 асистів, що неабияк допомогло "гірникам" здобути чемпіонський титул.

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