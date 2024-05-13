Флагман українського футболу – київське Динамо – став ще на один рік старшим.

Прес-служба УЄФА на своїй сторінці у Твіттері привітала київське Динамо з 97-річчям.

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Аби нагадати вболівальникам про велич українського гранда, Союз європейських футбольних асоціацій опублікував відео побиття "біло-синіми" Барселони у Лізі чемпіонів. 5 листопада 1997 року, Динамо створило справжню сенсацію, розгромивши на виїзді іспанців. Тоді команда Валерія Лобановського обіграла каталонців з рахунком 4:0 – хет-триком у тому матчі відзначився Андрій Шевченко, а четвертий гол забив Сергій Ребров.

Нагадаємо, за свою історію Динамо 16 разів завойовувало титул чемпіонів України, здобуло 13 Кубків і 9 Суперкубків країни. Також у доробку "біло-синіх" два Кубки володарів Кубків (1975,1986) та Суперкубок УЄФА (1975). Окрім того, кияни – найтитулованіший клуб СРСР (13 чемпіонств, 9 Кубків і 3 Суперкубки).

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