"Думаю, що арбітр бачив момент із пенальті у ворота Динамо за участі Вівчаренка, але йому не вистачило концентрації уваги визначити, чи є це порушенням. Арбітр на VAR дав сигнал переглянути епізод, Шурман довго дивився і справедливо призначив 11-метровий.

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Також, є питання до епізоду із Судаковим та Поповим, в якому гравець Шахтаря отримав попередження за симуляцію. Цікаво, якби арбітр переглянув цей момент на VAR, чи не поставив би він пенальті? При цьому, арбітр на VAR теж упустив цей момент, хоча він був не настільки однозначним.

Не можна говорити, що арбітр помилився на користь Шахтаря, що Динамо програло через суддівство, але потрібно припиняти практику призначення арбітрів за допомогою сліпого жеребу, тим більше – на ключові матчі. Адже може випасти призначення на суддівство матчу, в якому гратимуть земляки і це чинитиме додатковий тиск на арбітра – не помилитися у бік "своїх" (головний суддя Олексій Деревінський із Києва, – ред.). Конфлікту інтересів у суддівстві не має бути", – сказав Ступар у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Комітет арбітрів УАФ розпочав процедуру обрання арбітрів на матчі шляхом жеребкування з 24-го туру. Перший прецедент виник напередодні у матчі 28-го туру між Оболонню та Рухом (0:0) – львів'яни просили замінити рефері Андрія Шандора, який представляє місто Лева, аби уникнути конфлікту інтересів, але в УАФ проігнорували звернення "чорно-жовтих".

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