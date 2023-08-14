Шахтар зіграв з Олександрією в рамках 3-го туру УПЛ (2:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар підходив до поєдинку з Олександрією на тлі значних кадрових втрат. У лазареті залишаються Бондар, Судаков, Степаненко, Конопля й Швед, а дискваліфікацію відбували Ракіцький та Бондаренко – і це ще неповний список. За таких умов Патріка ван Леувену доводиться експериментувати зі складом.

Цього разу позицію в центрі півзахисту зайняли Назарина та Очеретько. Роль лівого вінгера довірили Сікану, хоча у попередніх двох турах тут грав Кащук. Головною ж подією стало повернення Чигринського – 36-річний центрбек вперше за 9 років потрапив у старт "гірників".

Олександрія не могла розраховувати на Сігєєва, орендованого у Шахтаря. Замість нього у опорній зоні довелося випускати 17-річного Ващенка – втім, це вже був не дебют. Даниїл вперше зіграв за першу команду в травні, причому теж проти "гірників".

Шахтар усунув проблеми в позиційному наступі. 2:0 до 31-ї хвилини – закономірні

Перший тайм проти Олександрії показав певний прогрес у організації позиційного наступу. Причому його продемонстрували в умовах дуже агресивного пресингу Олександрії. У команди з'явилось більше варіантів для просування атак.

Назарина й Очеретько опускались до захисників і пропонували варіанти обіграшу, Криськів і Зубков давали глибину в напівфлангах, Траоре опускався між лініями й виконував скидки, а фулбеки відкривались у широких позиціях. Крім того, був варіант із виходом через довгі паси центрбеків. Вони були або точними, або грамотними за задумом.

У перші 15 хвилин виникали певні проблеми, але по ходу першого тайму Шахтар став працювати впевненіше. Щоправда, "гірники" створили не дуже багато моментів, однак вони були високого ґатунку. Чого лишень коштує проникна передача під фірмове вривання Криськіва у штрафний на 4-й хвилині. Дмитро стріляв з мінімальної відстані, але влучив у плече Шевченку.

Ще один показовий епізод стався в середині першого тайму. Траоре відкрився між лініями й прийняв передачу низом від Чигринського, після чого швидко скинув м'яч Зубкову. Паралельно за спини захисникам забігав Криськів, на якого відправили розрізну передачу – її перехопили в останню мить.

Не менш крутий епізод Шахтар організував на 25-й хвилині, коли була розіграна "атака віялом" із передачею на лівий край штрафного під удар Сікану. Постріл накрили, однак в цілому футбол Данила дуже сподобався. Він постійно встигав у зони завершення, давав ширину на флангах, гармотно зміщувався й відкривався.

Зрештою, варто відзначити сильну гру Шахтаря без м'яча на чужій половині. Підопічні Патріка ван Леувена демонстрували дуже інтенсивний пресинг, регулярно перехоплюючи передачі й виконуючи вдалі відбирання.

З урахуванням всіх цих нюансів, два голи Шахтаря у стартові півгодини виглядали абсолютно логічними. Відкрити рахунок вдалося вже на 7-й хвилині, коли Матвієнко запустив точну діагональ на Зубкова, а той почав зміщуватись у центр – в ту ж мить з-за його спини роздався крик "Зубік, Зубік, Зубік!". Це Гочолейшвілі вривався у звільнений фланг, отримавши пас на звук і виконавши подачу на Сікана. 1:0!

На 31-й же хвилині чергова атака з вмиканням Гочолейшвілі завершилась голом Траоре. Гіоргі відібрав м'яч у Петька на прийомі й виконав навіс, а Лассіна замкнув – 2:0! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

В обороні не все було добре і до перерви. Гочолейшвілі міг отримати вилучення

Певний прогрес Шахтаря можна відзначити і при роботі в захисті. Чигринський і Матвієнко менше "тупили" на м'ячі, надаючи перевагу спокійним рішенням у випадку відсутності варіантів для просувань – і вони робили це швидко. Тим не менш, пресинг Олександрії створював певні проблеми при тиску в зоні Гочолейшвілі. Крім того, під пресингом не зовсім вдало пасував Різник.

Вже у першому таймі про себе дали знати проблеми з верховими м'ячами. Так, на 24-й хвилині підопічні Руслана Ротаня могли зрівнювати рахунок внаслідок подачі зі штрафного – її спокійно замкнув Кулаков. М'яч пройшов повз дальню стійку!

Був і скандальний епізод. Олександрія скористалася компактністю донеччан, організувавши швидку атаку через діагональ на Шулянського. Той відкрився за спиною Гочолейшвілі й тікав на побачення з Різником, однак впав. Повтор так і не дав зрозуміти, чи був фол, однак арбітр проігнорував епізод.

Другий тайм Шахтаря ледь не призвів до катастрофи

На дворі вже третій тур, а Шахтар досі не може набрати форму. Ну або ж команда просто не може втримати концентрацію на весь матч. У матчі з Металістом 1925 донеччани різко просіли після 60-ї хвилини, з Вересом теж втратили ініціативу, а з Олександрію все зникло вже після 45-ї.

Частково свою роль зіграло ушкодження Траоре й заміна Сікана. Замість них вийшли В'юнник і Келсі. Поява останнього дещо обмежила варіативність в позиційному наступі, адже Келсі не так круто працює в єдиноборствах та на скидках.

Крім того, варто відзначити роботу Руслана Ротаня у роздягальні. Діагоналі у Шахтаря перестали працювати так же ефективно, як до перерви.

І все одно це не виправдовує такої жахливої пасивності в атакувальних діях. За весь другий тайм Шахтар не створив жодного моменту. Виключенням стало вривання Келсі аж на 90+4-й хвилині – він вийшов сам на сам з Шевченком, але не переграв його. В основний же час "гірники" провели всього два удари.

Щонайгірше, у донеччан "лягла" вся дистрибуція. Пресинг Олександрії та заміни Руслана Ротаня по перерві змінили малюнок гри – тепер вже "аграрії" домінували й мали забивати тричі при восьми ударах. Так, на 56-й хвилині Калітвінцеву дався класний лонгшот над дев'яткою, а вже на 60-й гості відродили інтригу.

Шулянський виконав подачу з лівого флангу, а Скорко замкнув. 2:1! До речі, Данило вийшов на поле по перерві, тож знову хвалимо Ротаня.

Після цього було багато нервів. По ходу другого тайму Шахтар повністю втратив ініціативу, відверто роздратувавши Патріка ван Леувена. Зникла і впевненість в обороні – без хорошого пресингу на захисників зріс тиск і вони почали помилятись. Аналогічна історія траплялась із Металістом 1925, і з Вересом. "Гірники" дуже вразливі без м'яча на власній половині.

Втім, якості в завершальній фазі Олександрії забракло. Аж на 90+1-й хвилині олександрійці розродились топ-моментом – Калітвінцев замкнув подачу від Смирного, спрямувавши м'яч з меж воротарського під поперечку, однак Різник врятував Шахтар! У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря з рахунком 2:1!