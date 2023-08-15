Ще один наш співвітчизник – Андрій Коробенко – вирішив спробувати свої сили за кордоном.

Український півзахисник Андрій Коробенко продовжить кар'єру у Вальмієрі, повідомляє Transfermarkt.

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Латвійський клуб вже заявив 26-річного гравця на сезон. Терміни та умови контракту не розголошуються, однак "ТаТоТаке" рапортує про угоду терміном на 3 роки.

Нагадаємо, Коробенко – вихованець академії Шахтаря (провів три матчі за першу команду "гірників"). Встиг пограти також за Чорноморець, Маріуполь та Рух. Останнім його клубом був Інгулець, який він покинув після вильоту команди до Першої ліги.

Цікаво, що влітку 2021 року Андрій перебував на перегляді в Динамо, однак не зумів вразити Мірчу Луческу, після чого приєднався до петровців. Намагався Коробенко працевлаштуватись і в Чорноморці, але не переконав Романа Григорчука. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

До слова, Коробенко став другим українцем у Вальмієрі – раніше до клубу приєднався екс-півзахисник Львова Артем Мильченко.

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