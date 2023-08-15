Уже в ближайшее время Патрик ван Леувен может получить серьезное усиление в лице Георгия Судакова.

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков продолжает восстановление после операции. По информации журналиста Владимира Зверова, 20-летний хавбек планирует вернуться в общую группу команды примерно через полторы недели.

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Напомним, накануне старта УПЛ Георгий попал под нож из-за приступа аппендицита. Как следствие, игрок пропустил уже три матча своей команды в УПЛ.

К слову, в прошлом сезоне Судаков был чрезвычайно важным игроком Шахтера, войдя в тройку футболистов дончан, которые провели на поле больше всего времени. Георгий в рамках УПЛ забил 5 голов и отдал 8 ассистов, что очень помогло "горнякам" завоевать чемпионский титул.

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