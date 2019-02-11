Стали відомі потенційні суперники збірної України на ЧС-2019 (U-20)

Визначився повний список можливий суперників збірної України на Мундіалі серед команд U-20, який пройде у Польщі.

Європу на турнірі представлятимуть шість збірних. Це – господар змагань Польща, а також п'ять найсильніших команд за підсумками Євро-2018 (U-19): Португалія, Італія, Україна, Франція та Норвегія, повідомляє прес-служба ФФУ.

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Також минулого року в турнірах визначилися 10 учасників ЧС: в Азії U-19 – Саудівська Аравія, Південна Корея, Катар, Японія, у КОНКАКАФ U-20 – США, Мексика, Панама, Гондурас та в Океанії U-19 – Нова Зеландія, Таїті. Решта команд стала відома минулого вік-енду, за підсумками першостей U-20 у Південній Америці (Еквадор, Аргентина, Уругвай, Колумбія) та Африці (Сенегал, Нігерія, ПАР, Малі).

Жеребкування ЧС-2019 (U-20) відбудеться 24 лютого у Гдині. При формуванні кошиків будуть враховуватися показники країни на останніх п'яти чемпіонатах світу в категорії U-20 (Польща отримає місце А1 автоматично як господар), а квартетів – географічний принцип (у кожній групі буде не більше однієї збірної з однієї конфедерації).

Чинним чемпіоном світу серез збірних U-20 є команда Англії, яка виборола цей титул на останній першості – 2017 року в Південній Кореї.

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