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Українець феєрить за Мілан – гол-красень у ворота Динамо, перемога на юнацькому турнірі та Шева-стайл

15:35 3426 Читать на русском
Українець феєрить за Мілан – гол-красень у ворота Динамо, перемога на юнацькому турнірі та Шева-стайл
Владислав Нагрудний (ліворуч) забиває за Мілан
Тарас Котів Тарас Котів

Владислав Нагрудний заявляє про себе в Мілані. Італійський гранд здобув перемогу над міжнародному турнірі в Мінську завдяки уродженцю України, якого називають новим Шевченком.

Напередодні Мілан U-14 завоював один із численних трофеїв у своїй історії. Юнацька команда "россонері" перемогла у столиці Білорусі на турнірі, де била у фіналі київське Динамо 1:0. Юні міланіста не пропустили на турнірі жодного гола, а перемогу на Кубку Мінська приніс саме 13-річний Нагрудний, батьки якого родом з Чернівців. Цілком собі у стилі його українського попередника в Мілані Андрія Шевченка. Протягнув м'яч на швидкості та потужно пробив у кутик. Немовби для того, щоб порівняння були ще сильнішими, на спині крайнього форварда красувався культовий 7-й номер.

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У юнацькій першості Італії Нагрудний часто забиває, серед інших у міланському дербі. Ставав найкращим бомбардиром іншого представницького турніру у 2018-му році Коппа Кваренгі, на якому "россонері" змагались, зокрема, з Тоттенхемом, Інтером і Торіно. Там він також зробив вирішальний внесок у фіналі, оформивши дубль. Хлопчина зі швидкістю, технікою, поставленим ударом з дальньої відстані та інстинктом кілера у штрафному. Завдяки гарно вибудуваній обороні та його снайперським якостям Мілан, який вперше в історії взяв участь у Кубку Мінська, відразу ж виграв турнір.

"Динамо було найсильнішим суперником, якого ми зустрічали на турнірі. Проти них було цікаво, це фізично сильні хлопці, тож ми змушені були викластись на повну. Я не робив це навмисне, але просто потрібно було забити, щоб перемогти", – відповідає Нагрудний чистою італійською через перекладача, відомого скаута Алекса Великих, на питання про своє українське коріння і гол у ворота Динамо.

Влади, як себе називає у соцмережах, народився в Італії та є продуктом тамтешньої футбольної школи. Батьки покинули України ще в 1990-х. Не відомо, чи зможемо ми розраховувати на його допомогу в майбутньому хоча б в юнацьких і молодіжних збірних. Неприємні прецеденти були: втратили таланта з академії ПСЖ Самойлова, який народився в Києві в сім'ї легенди Динамо, та представника Вільяреала Вороніна (родом з Луцька). Чому? Функціонери сусідніх держав виявились спритнішими ділками, а українці так і не дочекались позитивних сигналів від своїх земляків.

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Схожа ситуація може трапитись і з Нагрудним. Є великий ризик, що забивного Влада покличуть у юнацьку збірну Італії, Румунії чи навіть Молдови. А може, все-таки нашим чиновникам з Федерації футболу України пора припинити спати і бавитись в гордість (мовляв, талановитий юнак ледь не сам повинен щось клянчити й оббивати наші пороги), аби потім не доводилось думати про натуралізацію бразильців чи аргентинців? Приклади Шуранова, а ще раніше Вороніна, які пробивались до лав "синьо-жовтої" національної команди з футбольних шкіл Німеччини, можна і треба поширювати на інші країни.

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Італія Відеоновини Головне Красиві голи Статті Тарас Котів Українці за кордоном Владислав Нагрудний Владислав Нагрудний Динамо Динамо Мілан Мілан
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