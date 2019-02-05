Українець феєрить за Мілан – гол-красень у ворота Динамо, перемога на юнацькому турнірі та Шева-стайл

Владислав Нагрудний заявляє про себе в Мілані. Італійський гранд здобув перемогу над міжнародному турнірі в Мінську завдяки уродженцю України, якого називають новим Шевченком.

Напередодні Мілан U-14 завоював один із численних трофеїв у своїй історії. Юнацька команда "россонері" перемогла у столиці Білорусі на турнірі, де била у фіналі київське Динамо 1:0. Юні міланіста не пропустили на турнірі жодного гола, а перемогу на Кубку Мінська приніс саме 13-річний Нагрудний, батьки якого родом з Чернівців. Цілком собі у стилі його українського попередника в Мілані Андрія Шевченка. Протягнув м'яч на швидкості та потужно пробив у кутик. Немовби для того, щоб порівняння були ще сильнішими, на спині крайнього форварда красувався культовий 7-й номер.

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