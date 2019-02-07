Виконком УЄФА розширив склад учасників Євро-2021 (U-21)

Виконавчий комітет УЄФА провів у Римі засідання, на якому ухвалив рішення збільшити кількість учасників фінального турніру молодіжного Євро-2021, що проходитиме в Угорщині та Словенії, із 12-ти до 16-ти збірних.

Зміна формату, на думку Виконкому УЄФА, надасть можливість більшій кількості збірних зіграти у фінальній стадії найпрестижнішого міжнародного турніру й подарує цінний досвід більшій кількості талановитих футболістів і команд.

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Нагадаємо, що молодіжна збірна України U-21, яку очолює Руслан Ротань, потрапила до відбірної групи 8 разом із командами Данії, Румунії, Фінляндії, Північної Ірландії та Мальти. Підготовку до виступу у кваліфікації Євро-2021 "синьо-жовті" розпочнуть у березні, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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