toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України U-21
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ШАХТАР - ВАККЕР

Виконком УЄФА розширив склад учасників Євро-2021 (U-21)

21:53 1060 Читать на русском
Виконком УЄФА розширив склад учасників Євро-2021 (U-21)
Збірна України U-21 / фото: 1927.kiev.ua

Виконавчий комітет УЄФА провів у Римі засідання, на якому ухвалив рішення збільшити кількість учасників фінального турніру молодіжного Євро-2021, що проходитиме в Угорщині та Словенії, із 12-ти до 16-ти збірних.

Зміна формату, на думку Виконкому УЄФА, надасть можливість більшій кількості збірних зіграти у фінальній стадії найпрестижнішого міжнародного турніру й подарує цінний досвід більшій кількості талановитих футболістів і команд.

Павелко обраний до Виконкому УЄФА

Нагадаємо, що молодіжна збірна України U-21, яку очолює Руслан Ротань, потрапила до відбірної групи 8 разом із командами Данії, Румунії, Фінляндії, Північної Ірландії та Мальти. Підготовку до виступу у кваліфікації Євро-2021 "синьо-жовті" розпочнуть у березні, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Григорій Суркіс покинув посаду віце-президента УЄФА

Теги
Чемпіонат Європи U-21 ФФУ УЄФА Збірна України U-21
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
48
хв
К'єво
21:30
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук