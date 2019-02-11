Стали известны потенциальные соперники сборной Украины на ЧМ-2019 (U-20)

Определился полный список возможных соперников сборной Украины на мундиале среди команд U-20, который пройдет в Польше.

Европу в турнире будут представлять шесть сборных. Это – хозяин соревнований Польша, а также пять сильнейших команд по итогам Евро-2018 (U-19): Португалия, Италия, Украина, Франция и Норвегия, сообщает пресс-служба ФФУ.

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Также в прошлом году в турнирах определились 10 участников ЧМ: в Азии U-19 – Саудовская Аравия, Южная Корея, Катар, Япония, в КОНКАКАФ U-20 – США, Мексика, Панама, Гондурас и в Океании U-19 – Новая Зеландия, Таити . Остальные команды стали известны на прошломуик-энде, по итогам первенств U-20 в Южной Америке (Эквадор, Аргентина, Уругвай, Колумбия) и Африке (Сенегал, Нигерия, ЮАР, Мали).

Жеребьевка ЧМ-2019 (U-20) состоится 24 февраля в Гдыне. При формировании корзин будут учитываться показатели страны на последних пяти чемпионатах мира в категории U-20 (Польша получит место А1 автоматически как хозяин), а квартетов – географический принцип (в каждой группе будет не более одной сборной с одной конфедерации).

Действующим чемпионом мира серез сборных U-20 является команда Англии, которая завоевала этот титул на последнем первенстве – 2017 года в Южной Корее.

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